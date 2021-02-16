Курс биткоина впервые приблизился к $50 тысячам

Утром 16 февраля курс биткоина на криптобирже Binance достигал $49 998. После этого он начал снижаться. По состоянию на 8:44 по Киеву криптовалюта стоит $48,8 тыс., за прошедшие сутки она подорожала на 4%. За последние две недели прирост стоимости биткоина составил 54%.

В феврале произошло сразу несколько событий, которые положительно отразились на котировках биткоина. Помимо миллиардера Илона Маска, активно продвигающего первую криптовалюту и Dogecoin в своих интервью и соцсетях, на стоимость цифровых денег также повлияли глобальные фундаментальные новости.

Например, автопроизводитель Tesla, который принадлежит Маску, объявил о покупке биткоинов на $1,5 млрд. Так же компания обеспечит возможность оплаты автомобилей биткоинами. Одним из последних позитивных факторов может являться информация о том, что подразделение финансового конгломерата Morgan Stanley планирует инвестировать в первую криптовалюту.

Также в начале месяца платежный гигант Visa анонсировал выпуск собственной системы (API) для покупки криптовалют, которая будет интегрирована с банками. А Mastercard готовится начать работать с несколькими цифровыми деньгами. Речь идет о поддержке стейблкоинов.

Не менее важная новость — анонс начала работы с биткоином и другими криптовалютами от старейшего банка США Bank of New York Mellon. Он будет хранить и проводить операции с цифровыми активами в интересах своих клиентов.