Власти Японии пересчитают всех одиноких людей

В Японии планируется провести общенациональную перепись, чтобы выявить число одиноких людей в стране с целью оказания им помощи. Об этом заявил министр по делам одиноких жителей Тэцуси Сакамото, передает агентство Kyodo.
Также Сакамото сообщил, что в течение этой недели в канцелярии правительства будет создан специальный отдел для решения проблемы одиночества. Первоначально к нему прикомандируют около десяти человек.
Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране появится пост министра по проблемам одиночества и изоляции. Главой ведомства он назначил министра по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото, теперь он совмещает две должности.
Суга объяснил необходимость такой меры тем, что связи между людьми в обществе в современном мире и так размывались, а пандемия коронавируса еще больше ограничила их контакты и сделала проблему очевидной. Также министр отметил, что из-за распространения COVID-19 выросло число самоубийств среди женщин.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016