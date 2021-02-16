В Раде зарегистрирован законопроект Кабмина, который позволит уволить Сытника

Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины зарегистрирован в Верховной Раде.
Согласно информации на сайте парламента, законопроект № 5070 зарегистрирован в понедельник, 15 февраля. Его инициатором выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Текст законопроекта и сопроводительные документы пока не обнародованы.
Как сообщалось, Кабинет министров предлагает Верховной Раде привести статус НАБУ в соответствие с требованиями Конституции. Соответствующий проект закона был одобрен на внеочередном заседании правительства 15 февраля.
Министр юстиции Денис Малюська в Facebook заявил, что в одобренном правительством законопроекте о статусе НАБУ указано, что во время отбора нового директора полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора Бюро.
Напомним, что ранее Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение директора НАБУ Артема Сытника. Несмотря на это, он до сих пор возглавляет этот орган.
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