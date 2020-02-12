Ермак прокомментировал заявление Арахамии о поставках воды в Крым

Заявление председателя парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамия о готовности к компромиссу относительно водоснабжения оккупированного Крыма — это исключительно его личное мнение.

На этом акцентировал внимание во время брифинга в среду новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Укринформ.

«Что касается заявления Давида Арахамия, то я, как и вы, вчера ... имел возможность прочитать об этом в интернете. Поэтому сегодня я надеюсь, что увижу Давида и спрошу у него, что он имел в виду. Но я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Арахамия», — заявил Ермак.

На уточняющий вопрос журналиста, говорилось ли об этом вообще, Ермак ответил, что «нет, никогда».

Как сообщалось, 11 февраля председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой» заявил, что допускает возможность пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.