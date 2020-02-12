Ермак прокомментировал заявление Арахамии о поставках воды в Крым

Заявление председателя парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамия о готовности к компромиссу относительно водоснабжения оккупированного Крыма — это исключительно его личное мнение.
На этом акцентировал внимание во время брифинга в среду новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Укринформ.
«Что касается заявления Давида Арахамия, то я, как и вы, вчера ... имел возможность прочитать об этом в интернете. Поэтому сегодня я надеюсь, что увижу Давида и спрошу у него, что он имел в виду. Но я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Арахамия», — заявил Ермак.
На уточняющий вопрос журналиста, говорилось ли об этом вообще, Ермак ответил, что «нет, никогда».
Как сообщалось, 11 февраля председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой» заявил, что допускает возможность пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016