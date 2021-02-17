США уже не намерены выводить свои войска из Европы

Власти США, несмотря на проведение глобального пересмотра дислокации американских войск за рубежом, не намерены выводить свои силы из Европы. Об этом министр обороны США Ллойд Остин пишет в статье, опубликованной в среду в газете The Washington Post.

«Мы осознаем, что каждая страна сталкивается со множеством проблем, когда речь заходит о расходах на безопасность. Каждый должен соотносить свои ресурсы со стратегией и национальной политикой. По распоряжению президента мы проводим глобальный обзор расположения своих сил, который поможет нам это сделать. Однако мы не уходим из Европы. Наоборот, мы уже приостановили ранее объявленное сокращение численности войск США в Германии», — говорится в статье. При этом глава Пентагона подчеркнул, что любые решения по итогам указанного обзора вашингтонская администрация намерена принимать «при тесных консультациях» со своими союзниками и партнерами.

Статья была подготовлена в преддверии видеоконференции министров обороны НАТО. По словам Остина, во время переговоров он намерен заявить коллегам из стран альянса о необходимости «вместе консультироваться, вместе принимать решения, вместе действовать». «Мы готовы вести за собой», — подчеркнул глава американского оборонного ведомства.

«Глобальные кризисы, такие как пандемия, изменение климата, экономические спады, представляют собой опасность, которая охватывает наши границы. Во многих странах внутренние раздоры, ...а также транснациональные угрозы опасны для стабильности вокруг альянса», — пишет Остин. «Между тем агрессивное поведение осмелевших стратегических соперников, таких как КНР и Россия, укрепляет нашу веру в коллективную безопасность», — утверждает министр обороны США.

В начале февраля президент США Джо Байден, выступая с речью в Госдепартаменте, объявил о глобальном пересмотре дислокации американских войск за рубежом. Глава государства отметил, что на время проведения указанного обзора вашингтонская администрация «приостанавливает вывод войск из Германии». Решение о передислокации значительной части американских военнослужащих из ФРГ было принято предыдущей вашингтонской администрацией летом прошлого года.