В Украине развернули первый мобильный COVID-госпиталь

В Ивано-Франковской области развернут мобильный госпиталь для больных коронавирусом пациентов. Большинство больниц Ивано-Франковской области, которые должны принимать COVID-больных, переполнены.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на странице в Facebook.

Решение о развертывание мобильного госпиталя сегодня приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

«За последние сутки количество больных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%, за месяц — вчетверо. Во многих населенных пунктах заполненность больниц, отведенных под „ковидных“ пациентов, составляет более 90%, в некоторых медучреждениях — 100%», — рассказал нардеп.

По словам Радуцкого, мобильный госпиталь будет рассчитан на 250 мест. Его создадут на базе Богородчанской больницы.

«Комитет по вопросам здоровья нации внимательно следит за ситуацией в области и ожидает от Минздрава анализа причин, которые привели к критической нагрузке на медицинскую отрасль региона», — добавил он.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко срочно прибыл в Ивано-Франковскую область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ляшко заявил, что ситуация в области «почти критическая».

Львов уже предложил забрать в свои больницы часть COVID-пациентов из Ивано-Франковской области.