В январе количество госпитализаций с COVID-19 сократилось почти на треть

Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в Украине в январе снизилось почти на 30% по сравнению с декабрем 2020 года, сообщает Национальная служба здоровья (НСЗУ) в Facebook.

Согласно сообщению, в целом в январе было госпитализировано более 42 тыс. пациентов, еще 7,5 тыс. продолжали лечение с декабря. В январе также снизилось количество пациентов, которые были подключены к источникам кислорода — почти на 14 тыс. по сравнению с декабрем. Их общее количество составило 35,5 тыс. чел. (72% от всех пролеченных в январе пациентов).

В отделениях интенсивной терапии медпомощь в январе получали 9,5 тыс. пациентов, что почти на 4 тыс. чел. меньше, чем в декабре. Также на 2 тыс. чел. уменьшилось количество пациентов, нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ — до 4 тыс.

В то же время в НСЗУ отмечают, что в последние дни заболеваемость идет вверх, особенно в западных областях Украины.

В 2021 году НСЗУ выплатила около 1,5 млрд грн центрам «экстренки». В 2020 году служба выплатила более 19 млрд грн больницам и центрам «экстренки» за оказание помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него.