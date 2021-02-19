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Юрист прогнозирует уголовные дела против следователей НАБУ за попытки преследовать судей Окружного админсуда

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Юрист прогнозирует уголовные дела против следователей НАБУ за попытки преследовать судей Окружного админсуда

Так называемое «дело судей Окружного админсуда» не будет доведено до приговора, поскольку изначально является сфальсифицированным и направленным исключительно на установление контроля над важным административным судом.

Об этом заявил юрист Ростислав Кравец, напомнив, что и он сам вначале проходил по этому делу, но позже обвинения в его адрес Высший антикоррупционный суд признал необоснованными.

«Еще идет досудебное следствие, сроки расследования были продлены, но проблема в том, что само дело было полностью сфабриковано. Так называемая прослушка проводилась в 2019 году по делам Майдана 2014 го года. Кроме того, как выяснилось в ходе расследования, судья Черниговского апелляционного суда незаконно дал разрешение на эту прослушку. И в связи с тем, что дело просто фальсифицировано, оно абсолютно не имеет никаких перспектив и раскручивается с единственной целью - для того, чтобы подчинить себе ОАСК любыми способами. Потому что это именно тот суд, который отменяет решения центральных органов исполнительной власти, а это никому не нравится. У определенных сил есть желание его уничтожить или подчинить себе. Тоже самое касается и Конституционного суда», - отмечает адвокат.

По его мнению, вся история вокруг судебных органов была затеяна единственной целью – полностью обезопасить исполнительную и законодательную ветвь власти от судебной.

«Оставайтесь там, рассматривайте дела о ДТП, но не трогайте дела по тарифам, по налогам, по незаконным решениям Финмониторинга... Действующая власть с помощью иностранных партнеров и активистов делает все возможное для того, чтобы запугать, подчинить себе основные суды, способные отменять их решения. Именно с этим все и связано», - полагает юрист.

При этом, по мнению адвоката, те рядовые следователи НАБУ, которые являются исполнителями политического заказа, могут понести реальное наказание.

«На сегодняшний день можно говорить о том, что большая часть детективов НАБУ и прокуроров САП просто цинично нарушают Конституцию и в ближайшее время могут за это быть привлечены к уголовной ответственности и отстранены от исполнение свих обязанностей. Уже открыто уголовное производство в ГБР в том числе по эпизоду, который касается лично меня… Насколько мне известно, сейчас готовятся подозрения целому ряду прокуроров и детективов, которые принимали самое активное участие в этом деле – а это 77 детективов НАБУ и порядка 15 прокуроров САП. И те действия, которые сейчас осуществляют детективы НАБУ, в том числе и по отношению к главе ОАСК Павлу Вовку, фактически только усугубляют их вину и подтверждают то, что они нарушают закон и права человека», - заявил Кравец.

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Он напомнил, что участникам фальсификации уголовного дела грозит по 5 лет тюрьмы.

«За такие действия предусмотрено тюремное заключение до 5 лет для детективов и прокуроров, поскольку они, являясь сотрудниками правоохранительных органов, фактически фальсифицируют материалы следствия и незаконно преследуют граждан Украины», - заявил Ростислав Кравец.

НАБУ, Ростислав Кравец, ОАСК
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