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Судебная система должна быть независимой, но президент не решится это сказать, - юрист

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Судебная система должна быть независимой, но президент не решится это сказать, - юрист

Высший антикорсуд отказал детективам НАБУ в продлении сроков предварительного расследования по делу «судей Окружного админсуда Киева». Такое решение в среду принял судья ВАКС Андрей Бицюк. Антикоррупционные активисты уже заявили о том, что речь идет, фактически, о провале расследования. По мнению юриста Ростислава Кравца, речь идет не о каких-то политических интригах, а об объективной ситуации, когда даже лояльный НАБУ суд больше не мог закрывать глаза на нарушения.

«НАБУ не предоставило аргументов, которые бы подтверждали необходимость продление сроков досудебного расследования... Они рассказывали о необходимости проведения еще каких-то экспертиз, но при этом у них до сих пор нет даже образцов голоса. Что они подали на экспертизу без образцов голосов, непонятно... Доступ к так называемым „пленкам“ у НАБУ есть уже два года и за это время там ничего не сделали. Поэтому суд объективно пришел к выводу, что нет оснований для продолжения вот этого всего театра абсурда», — заявил адвокат.

По его мнению, у данного дела нет судебной перспективы.

«Есть же еще одно дело, которое НАБУ в суд даже не передало, — в позапрошлом году судьям уже предъявлялись подозрения. Нынешнее дело НАБУ все же решило передавать в суд, но, учитывая отсутствие доказательств и в принципе абсурдность самих обвинений, шансы на обвинительный приговор довольно низки», — отметил он.

При этом эксперт не исключает, что НАБУ может попробовать возбудить дело и в третий раз — по какой-то другой статье.

«Исходя из того, что у НАБУ здесь нет шансов на положительный результат, а что-то сделать судьям они хотят, то это не исключено. Но, давайте будем объективными, НАБУ в принципе достигло той цели, которую они преследовали. Нужно было облить судебную ветвь грязью, они это сделали», — полагает эксперт.

По мнению Кравца речь идет о широкой кампании, целью которой является установление Западом своего контроля над украинской судебной системой.

«Запад пытается уже не первый год, с момента той судебной реформы, которая проводилась руками иностранных экспертов, получить полный контроль над судебной ветвью власти. И не только над административными судами, но и над Конституционным судом тоже. Удастся ли им это сделать, увидим, но „делом ОАСК“ они нанесли серьезный удар... Верховный суд уже полностью подконтролен Западу, но нужны еще суды первой, второй инстанции и Конституционный суд, поэтому они прилагают здесь максимум усилий», — полагает Ростислав Кравец.

По его мнению, сейчас многое будет зависеть от того, какую позицию займет президент Зеленский. Однако, учитывая слабость президентской власти, на многое здесь эксперт не рассчитывает.

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«Мы видели, как на выходные о президента вытерли ноги. Причем вытирали ноги ГО-шки и активисты, которые как раз и финансируются вот этими западными структурами. Поэтому, что касается вопроса судебной системы, я думаю, в глубине души, президент согласен с тем, что украинская судебная система должна быть независимой от Запада, но я не верю, что он решиться это сказать», — полагает адвокат.

НАБУ, Ростислав Кравец, ВАКС, ОАСК
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