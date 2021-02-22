Умерла актриса, сыгравшая радистку Кэт

На 75-м году жизни умерла актриса Екатерина Градова. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на директора Гильдии союза кинематографистов Валерия Гущина.
Известность в кинематографе к актрисе пришла в 1973 году после выхода на экраны телефильма «Семнадцать мгновений весны», в котором она сыграла радистку Кэт. В 1983 году Градовой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.
Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье архитектора Георгия Александровича Градова и актрисы Театра им. Гоголя Раисы Ивановны Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Актриса была замужем за Андреем Мироновым, их дочь Мария Миронова также стала актрисой театра и кино.
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