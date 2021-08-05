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Реальное большинство в Раде состоит из «Слуги народа», «Доверия» и части «Голоса»

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Реальное большинство в Раде состоит из «Слуги народа», «Доверия» и части «Голоса»

Комитет избирателей проанализировал законодательную работу Верховной Рады в первом полугодии 2021 года.

Всего за этот период было принято 137 законов (цифра несколько увеличится после подписания президентом остальных принятых законопроектов). При этом чаще всего законы принимались за счет голосов фракции «Слуги народа» и группы «Доверие».

В целом монобольшинство не обеспечивает 226 «за», давая в среднем 217 голосов. Поэтому часть голосов добавляли депутаты из группы «Доверие» — в среднем еще 14 «за», что позволяло собрать 231 голос. Также несколько чаще других голосами власти помогали депутаты фракции «Голос». В среднем за принятые законы голосовали 11 депутатов или 57% от состава фракции.

У депутатов ЕС показатель поддержки принятых законов составляет 55%, группы «За будущее» — 53%, ВО «Батькивщина» — 50%.

Зато почти не голосовали за решения Рады депутаты ОПЗЖ. В среднем «за» голосовали только 14% депутатов фракции.

«В течение последних полгода депутаты „Слуги Народа“ стали несколько чаще голосовать „за“ по сравнению с предыдущим периодом работы Верховной Рады. Если в период с сентября 2020 по январь 2021 в среднем „за“ голосовали только 206 депутатов монобольшинства, то в период с февраля по июль 2021 — 217 депутатов. Однако, как и ранее, собственных голосов „Слуги Народа“ было недостаточно для самостоятельного принятия решений», — прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.

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«Вопреки распространенному мнению, что основным союзником власти в парламенте является группа „За будущее“, показатели поддержки депутатами этой группы принятых законов не слишком высокие. Основным союзником монобольшинства чаще всего выступает группа „Доверие“. Также к реальным союзников можно отнести фракцию „Голос“. Однако стоит отметить, что за последние полгода поддержка депутатами „Голоса“ принятых законов тоже несколько снизилась», — добавил А. Кошель.

Верховная Рада, Слуга народа, Доверие
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