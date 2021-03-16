В РФ готовятся полностью заблокировать Twitter

Социальная сеть Twitter будет заблокирована на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. По его словам, регулятор наблюдает за реакцией компании по поводу удаления запрещенной информации.
«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения,— сказал Субботин.—Если Twitter не исполнит требования российского законодательства, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России».
Роскомнадзор начал замедлять трафик Twitter в России 10 марта, поскольку соцсеть якобы не удаляет публикации с запрещенной властями информацией.
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