Fitch прогнозирует снижение цен на золото до $1200 за тройскую унцию

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает снижения цен на золото до $1200 за тройскую унцию к 2023 году, говорится в сообщении агентства.

«Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе цены снизятся до уровня $1200 за тройскую унцию», — отмечают в агентстве.

При этом в 2021-2022 годах, в связи с повышением спроса из-за потока инвестиций и покупок центральными банками, цена на золото достигнет $1600 и $1400 за тройскую унцию соответственно.

В данный момент цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) торгуется на уровне $1 793 за тройскую унцию.