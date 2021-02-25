Украина уже должна кредиторам более 90 миллиардов долларов

Совокупный государственный долг Украины в январе 2021 года вырос на 0,53% в долларах США — до $90,74 млрд и на 0,25% в гривне — до 2,558 трлн грн, свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.
Согласно данным Минфина, прямой госдолг в январе этого года в долларовом выражении возрос на 0,49% — до $80,29, в гривневом — на 0,2%, до 2,263 трлн грн.
В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах сократился на 0,45% — до $44,31 млрд.
Гарантированный государством долг в январе 2021 года увеличился на 0,97% — до $10,45 млрд, в гривне — на 0,61%, до 294,48 млрд грн.
По информации Минфина, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам января снизилась до 35,69%, в евро — до 13,66%, в СПЗ — до 14,14%, тогда как в гривне возросла до 35,87%, а в японской йене осталась на прежнем уровне — 0,64%.
Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в январе укрепился до 28,19 грн/$ по сравнению с 28,27 грн/$ в декабре.
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как классно мы загоняем народ в рабство.олигархи конечно не причем