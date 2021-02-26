Елизавета II попросила подданных привиться от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II попросила своих подданных последовать ее примеру и привиться от коронавирусной инфекции. Об этом она сказала во время видеоконференции с руководителями британской программы массовой вакцинации, передает BBC.

«Думаю, что для людей, которые никогда раньше не вакцинировались, это очевидно сложное решение, однако им следует думать не только о себе, но и о других», — отметила королева.

По словам Елизаветы II, сама она во время прививки не ощутила никаких неприятных ощущений. Британский монарх добавила, что, получив вакцину, почувствовала себя более защищенной.

«Насколько я понимаю, это было довольно безобидно. Это прошло очень быстро... Укол был совершенно не болезненный», — поделилась королева своим опытом вакцинации.

Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский привились от коронавируса в начале января.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в Великобритании составляет более 4 млн человек. Массовая вакцинация с помощью препарата от Pfizer и BioNTech стартовала в стране в начале декабря.