Johnson & Johnson поставит в ЕС до конца года 200 млн доз вакцины от COVID-19

Компания Johnson & Johnson сможет поставить в Евросоюз 200 млн доз вакцины от коронавируса до конца 2021 года, как и планировалось изначально, сообщает Reuters со ссылкой на вице-председателя исполнительного комитета компании Пола Штоффелса.
"Мы уверены в том, что мы выполним наше обязательство — поставить в Евросоюз 200 млн доз вакцины в 2021 году",— заявил он во время выступления в комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике. Так как для вакцинации этим препаратом нужна одна доза, ЕС сможет привить 200 млн человек вакциной Johnson & Johnson в этом году.
Ранее эксперты Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США оценили эффективность вакцины Johnson & Johnson в 66,1%. Сама J&J сообщала о 64-процентной эффективности вакцины по итогам третьей фазы испытания — при эффективности 72% в США и 57% в ЮАР, где были выявлены новые мутации вируса.
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