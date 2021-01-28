Зеленский верит в толк от «Крымской платформы»

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что «Крымская платформа», саммит которой запланировано провести накануне Дня Независимости 23 августа 2021 года, сможет решить стоящие перед ней проблемы и сплотить поддерживающих Украину международных партнеров, сообщается на сайте главы государства.
«Крымская платформа» станет площадкой, которая сплотит наших международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах. Это для меня не пустые слова. За ними стоят четкие действия«, — подчеркнул Зеленский на совещании по подготовке к празднованию 30-летия независимости Украины с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Игоря Жовквы и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Президент также отметил, что до «Крымской платформы» не было ни одной площадки для определения путей возвращения оккупированного в 2014 году полуострова Крым.
Согласно сообщению, во время телефонных разговоров с иностранными лидерами Зеленский приглашает присоединиться к празднованию 30-летия независимости Украины и «Крымской платформе».
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