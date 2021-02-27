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Маркарова собирается заниматься в Вашингтоне не только сотрудничеством с МВФ

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Маркарова собирается заниматься в Вашингтоне не только сотрудничеством с МВФ

Вновь назначенный посол Украины в США Оксана Маркарова готова помогать украинской стороне в сотрудничестве с МВФ, однако работа с этим международным финансовым институтом не является основной задачей украинского посла в Вашингтоне.

Об этом Маркарова сказала в интервью Укринформу.

Она рассказала, что президент Украины и министр иностранных дел поставили перед ней задачу - максимально развивать стратегическое партнерство с США во всех направлениях, которые сегодня являются приоритетными.

Это, в частности, усиление сотрудничества с администрацией Джозефа Байдена и политический диалог на базе их широкой двухпартийной поддержки; активное участие во всех вопросах безопасности, касающихся восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма; укрепление безопасности нашей страны и региона.

Кроме того, отметила Маркарова, президент сейчас ставит перед дипломатами новые задачи на финансово-экономическом направлении - быть экономическими послами Украины и максимально содействовать поддержке отечественного экспорта и привлечению инвестиций американских компаний в Украине.

«Все эти вопросы являются приоритетами, которыми я буду заниматься с первых дней на должности», - заверила она.

По словам Маркаровой, она с удивлением читала комментарии, что ее назначение связано с необходимостью наладить эффективную коммуникацию с МВФ с целью получения следующих траншей.

В этом контексте посол акцентировала, что в Минфине и Нацбанке есть команда переговорщиков, которые ежедневно над этим работают. В частности, она отметила, что представители Украины в МВФ Владислав Рашкован, во Всемирном банке - Роман Качур, в ЕБРР - Артем Шевалев уже не первый год высокопрофессионально и эффективно занимаются нашим сотрудничеством с международными финансовыми партнерами.

«Я, конечно, как посол готова и буду присоединяться ко всем вопросам, где могу быть полезной, и помогать украинской стороне в этой работе. В Вашингтоне находится большинство центральных органов финансовых организаций, а я имею огромный успешный опыт работы с ними и широкую базу персональных контактов на всех уровнях, включая руководство, однако работа с МВФ - далеко не основная и не первая задача посла в Вашингтоне», - отметила Маркарова.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США.

Оксана Маркарова
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