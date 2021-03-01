Трамп не будет создавать новую партию в США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен создавать новую партию. Об этом он сказал на конференции консерваторов в американском штате Флорида, передает CNN.
«У нас есть Республиканская партия. Она объединится и станет сильнее, чем когда-либо прежде», — отметил он.
Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в конце января писала, что политик обсуждает со своими сторонниками возможность создания новой партии. Собеседники издания указали, что Трамп хотел бы назвать ее Патриотической партией.
Позже советник предвыборного штаба экс-президента Джейсон Миллер сказал, что Трамп не собирается создавать новую политическую силу. «Его цель — вернуть республиканцам сенат и палату представителей в 2022 году», — пояснил он, добавив, что «за пределами этих усилий» ничего не планируется.
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