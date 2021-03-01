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Трамп собирается «побить демократов в третий раз»

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Трамп собирается «побить демократов в третий раз»

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на конференции республиканцев-консерваторов во Флориде, заявил о том, что его политическая карьера еще не закончилась, а также допустил возможность баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

По его словам, Демократическая партия «решительно проиграет» на следующих президентских выборах и однозначно «потеряет Белый дом через четыре года». Также Трамп вновь повторил утверждение о том, что он не проиграл, а одержал победу на выборах-2020. «Вообще-то они только что проиграли Белый дом. Но кто знает? Я даже могу решить побить их в третий раз», — сказал он.

Трамп выразил уверенность в том, что его политическая карьера еще не закончилась, и назвал замечательным путь, который он начал четыре года назад. «Я хочу, чтобы вы знали: я намерен продолжить бороться на вашей стороне», — добавил экс-президент.

По словам Трампа, Джо Байден, который победил его на выборах, уже стал худшим президентом в истории США. Первый месяц Байдена на посту главы государства, как считает Трамп, был «самым катастрофическим месяцем» среди всех президентов страны. «Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто даже не представлял насколько», — заметил он.

«Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки», — сказал Трамп.

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По мнению экс-президента, политику Байдена можно охарактеризовать фразой «Америка на последнем месте». Он также негативно отозвался о заявлении нового главы государства касательно многостороннего подхода Вашингтона к мировым проблемам. США не могут позволит себе заниматься проблемами всего мира, считает Трамп.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Трамп проиграл, получив 232 голоса выборщиков против 302 у его соперника — демократа Джо Байдена.

Дональд Трамп, Джо Байден
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