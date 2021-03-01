В Украине сегодня автоматически пересчитают пенсии

В Министерстве социальной политики Украины сообщили о начатом 1 марта автоматическом перерасчете пенсий.
«1 марта 2021 года начат автоматический перерасчет пенсий для лиц, получающих пенсии, назначенные в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (из числа военнослужащих срочной службы), «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», — говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.
Ожидается, что пенсии повысятся у 8 млн человек в среднем на 308 грн. В то же время, если после перерасчета размер пенсии растет, то такое повышение не может быть меньше, чем на 100 грн.
Кроме того, повышена минимальная пенсионная выплата с 2 тыс 100 грн до 2 тыс 200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж продолжительностью у женщины 30 лет, у мужчины — 35 лет.
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