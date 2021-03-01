Кипр так и не открылся для украинцев с 1 марта

Республика Кипр не открыла въезд для украинских туристов с 1 марта несмотря на то, что такие планы анонсировались в январе.
Об этом сообщает «Европейская правда».
С 1 марта Кипр ввел разделение стран на четыре категории — зеленая, оранжевая, красная и серая. Соответствующая информация размещена на специальном правительственном портале Cyprus Flight Pass.
С 1 по 31 марта лица, которые прибудут из стран, отнесенных к зеленой категории, после прилета проходить ПЦР-тесты, стоимость которых будет покрывать Кипр.
Для приезжих из оранжевых и красных стран необходимо будет сдать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до прибытия, а также после прилета, причем за свой счет (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса).
Украина сейчас не входит ни в одну из этих трех категорий и относится к списку серых стран. Въезд возможен только в случае получения специального разрешения от кипрских властей, с ПЦР-тестами до и после прилета, а также прохождением обязательного 14-дневного карантина.
Кипр обещает просматривать категории стран раз в неделю.
Следует отметить, что сайт МИД Украины также указывает, что регулярное авиасообщение между Кипром и Украиной не восстановлено и въезд украинцев разрешен только с определенными исключениями.
База Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) подтверждает информацию о том, что украинцев на Кипр пока не пускают.
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