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Посол ЕС рассказал, какой должна быть судебная реформа в Украине

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Посол ЕС рассказал, какой должна быть судебная реформа в Украине

Реформа Высшего совета правосудия (ВСП) должна стать сердцевиной реформы судопроизводства в Украине, заявил посол Европейского Союза в Киеве Матти Маасикас.

«Реформа Высшего совета правосудия должна стать сердцевиной реформы судопроизводства в Украине. Мы об этом говорили в дорожной карте группы „Большой семерки“, которую мы опубликовали ранее в этом году. Эта реформа Высшего совета правосудия является чрезвычайно сложной, потому что она касается реальных людей, потому что коррупционеры будут бороться за эти должности, иногда при помощи каких-то олигархов», — сказал он на всеукраинском форуме «Украина 30. Развитие правосудия» в Киеве в понедельник.

Дипломат отметил, что система судопроизводства, у которой есть свои дефекты, подрывает доверие к государству.

«Доверие к судебной системе — это не просто внутреннее дело Украины. Не удивительно, что судебная система стала первой преградой для иностранных инвесторов, потому что могут быть разные налоговые системы, их можно изучить, к ним можно подстроиться, но каждый потенциальный инвестор должен быть уверен, что если, не дай бог, что-то пойдет не так, он добьется справедливости в суде. Сегодня Украина не дает уверенности в таком результате», — подчеркнул посол.

Маасикас отметил, что у президента Владимира Зеленского и у украинских властей есть поддержка международного сообщества и партнеров, чтобы судебная реформа в стране была комплексной.

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Напомним, что ранее послы стран «Большой семерки» обозначили приоритетные реформы в Украине на 2021 год. Среди них — судебная реформа, которая включает реформирование Высшего совета правосудия и Конституционного суда Украины.

ЕС, судебная реформа, Марти Маасикас
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