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США и ЕС требуют решающего голоса для иностранных экспертов в отборочных комиссиях судебных органов

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США и ЕС требуют решающего голоса для иностранных экспертов в отборочных комиссиях судебных органов

Независимые эксперты в составе отборочных комиссий, которые выбирают и проверяют должностных лиц для судебной системы и антикоррупционных учреждений Украины, позволят достичь изменений, которые станут наиболее фундаментальным обновлением судебной власти Украины за время независимости страны, заявили посольство США и делегация ЕС в Украине.

«Привлечение независимых экспертов соответствует международным стандартам: их роль является временной (но решающей) и оправдана чрезвычайными обстоятельствами исторического шанса, полученного Украиной, сделать решительный шаг к своему назначению как современного европейского государства», — говорится в совместном заявлении посольства США и делегации ЕС в Украине, опубликованном на сайте американского посольства в среду.

Дипмиссии подчеркнули, что для того, чтобы это назначение реализовалось, они, как друзья Украины, поддерживают руководство Украины и призывают подумать о «стремлениях украинского народа», который требовал реформ во время Революции достоинства и голосовал за них на выборах.

Посольство США и делегация ЕС считают, что одной из важнейших предпосылок успеха в борьбе с коррупцией и в судебной реформе является роль независимых экспертов, назначенных международными партнерами Украины, в комиссиях, которые выбирают и проверяют должностных лиц для судебной системы и антикоррупционных учреждений Украины.

«В этом будущем страна либо будет оставаться под влиянием мощных интересов, которые используют свои ресурсы для защиты от правосудия, либо же станет такой, где все имеют право на равную защиту перед законом. Поскольку эти комиссии будут гарантировать, что на должности будущих судей Украины, специального антикоррупционного прокурора и директора НАБУ — то есть тех, кто будет привлекать к ответственности коррупционеров, — будут выбраны кандидаты с высокой профессиональной компетентностью и добродетелью, они сыграют важную роль в формировании судьбы Украины», — указывается в заявлении.

Отмечается, что по этой же причине роль независимых экспертов стала одним из важнейших вопросов в дискуссиях о будущем повестки дня реформ в Украине.

«Независимые эксперты угрожают тем, кто выигрывает от существующей системы и стремится сохранить контроль над рычагами власти в Украине. Украина доказала успешность такой модели реформ, которая обеспечивает, что комиссии служат украинскому народу, а не корыстным интересам, которые стремятся его контролировать. Текущий конкурс на руководство САП является доказательством того, что решающая роль независимых экспертов в процессе отбора является чрезвычайно важной для обеспечения принятия решений на основе заслуг, а не политической мотивации», — говорится в заявлении.

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Также подчеркивается, что Венецианская комиссия четко заявила, что предоставление международным членам преимущественного голоса в случае равенства голосов после повторного голосования является приемлемым с точки зрения национального суверенитета, учитывая, что окончательные решения остаются за органом, который назначает.

«Текущие законопроекты, в том числе о Высшей квалификационной комиссии судей, которые сейчас находятся в парламенте, должны быть согласованы с рекомендациями Венецианской комиссии к их второго и окончательного чтения», — заявили посольство США и делегация ЕС.

США, ЕС, судебная реформа
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