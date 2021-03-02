США уже сегодня могут ввести санкции против России по делу Навального

США могут ввести санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным 2 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два знакомых с вопросом источника.

По данным источников, Вашингтон введет санкции в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года, а также в соответствии с двумя исполнительными указами. Один из них был подписан после аннексии Крыма Россией в 2014 году и предусматривает возможность введения санкций в отношении российских официальных лиц. Второй касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных представителей администрации президента США Джо Байдена сообщил, что Вашингтон на этой неделе готовится ввести санкции против России и в связи с ситуацией с Навальным. По информации телеканала, введение санкций произойдет по согласованию с Европейским союзом.

В начале февраля группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект, предусматривающий санкции против лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению Навального. Среди возможных ограничений в документе указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз. Имена и должности тех, кто может попасть под ограничения, не называются.

Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвиняла оппозиционера в том, что он якобы нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше», так как не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, в том числе после лечения в Германии. Ведомство требовало заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

В начале февраля суд удовлетворил требование ФСИН. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и апелляции, в колонии Навальный проведет 2,5 года.

В середине февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от властей России незамедлительно освободить Навального, указав, что жизни политика угрожает опасность. Кремль посчитал требование ЕСПЧ вмешательством во внутренние дела России.