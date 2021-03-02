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США уже сегодня могут ввести санкции против России по делу Навального

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США уже сегодня могут ввести санкции против России по делу Навального

США могут ввести санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным 2 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два знакомых с вопросом источника.

По данным источников, Вашингтон введет санкции в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года, а также в соответствии с двумя исполнительными указами. Один из них был подписан после аннексии Крыма Россией в 2014 году и предусматривает возможность введения санкций в отношении российских официальных лиц. Второй касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных представителей администрации президента США Джо Байдена сообщил, что Вашингтон на этой неделе готовится ввести санкции против России и в связи с ситуацией с Навальным. По информации телеканала, введение санкций произойдет по согласованию с Европейским союзом.

В начале февраля группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект, предусматривающий санкции против лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению Навального. Среди возможных ограничений в документе указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз. Имена и должности тех, кто может попасть под ограничения, не называются.

Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвиняла оппозиционера в том, что он якобы нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше», так как не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, в том числе после лечения в Германии. Ведомство требовало заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

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В начале февраля суд удовлетворил требование ФСИН. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и апелляции, в колонии Навальный проведет 2,5 года.

В середине февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от властей России незамедлительно освободить Навального, указав, что жизни политика угрожает опасность. Кремль посчитал требование ЕСПЧ вмешательством во внутренние дела России.

США, Алексей Навальный
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