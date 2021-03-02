Лукашенко хочет разместить в Беларуси российскую военную авиацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разместить российские самолеты на белорусских военных базах, чтобы на них могли летать и россияне, и белорусы. Он напомнил, что подобная практика была в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею — тогда российские самолеты прибыли на совместное дежурство в Белоруссию.

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить... Лучше купить или построить новые самолеты для этого«,— заявил Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, сообщает БелТА.

По словам президента Беларуси, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи он не нашел «отторжения». При этом Александр Лукашенко отметил, что если самолеты будут находиться на белорусских базах, то «надо просить тогда и вооружение к этим самолетам», притом «самое современное».

"Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах",— сказал президент Беларуси.