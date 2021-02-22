Страны ЕС договорились по санкциям из-за Навального

Главы МИД стран Европейского союза достигли договоренностей о введении персональных санкций против России в ответ на арест и заключение оппозиционера Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Часть собеседников агентства рассказали, что пока конкретных имен для включения в список министры не обсуждали, однако один источник Reuters заявил, что речь может идти о главе Следственного комитета РФ Александре Бастрыкине, директоре Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александре Калашникове, главе Росгвардии Викторе Золотове и генпрокуроре Игоре Краснове.

Бастрыкин уже находится под санкциями Евросоюза в связи с делом Навального: в октябре Брюссель ввел персональные санкции против шести российских граждан, которых считает причастными к отравлению оппозиционера. В список, помимо главы СК, вошел в том числе первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Фигурантам списка запрещается въезд в страны ЕС, транзит через эти страны, их активы и средства (при наличии) в ЕС замораживаются, также граждане ЕС не вправе предоставлять им какие-либо экономические ресурсы. Россия в ноябре приняла решение ввести ответные санкции.

17 января Навальный вернулся в Россию после лечения и реабилитации в Германии. На следующий день оппозиционера арестовали на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и потребовала заменить его на реальный. 2 февраля суд удовлетворил ходатайство ведомства. Позже суд отклонил апелляцию адвокатов Навального, сократив ему срок реального заключения на полтора месяца, до двух лет шести месяцев и двух недель. Оппозиционер не признал вину и связал преследование со своей политической деятельностью.