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Страны ЕС договорились по санкциям из-за Навального

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Страны ЕС договорились по санкциям из-за Навального

Главы МИД стран Европейского союза достигли договоренностей о введении персональных санкций против России в ответ на арест и заключение оппозиционера Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Часть собеседников агентства рассказали, что пока конкретных имен для включения в список министры не обсуждали, однако один источник Reuters заявил, что речь может идти о главе Следственного комитета РФ Александре Бастрыкине, директоре Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александре Калашникове, главе Росгвардии Викторе Золотове и генпрокуроре Игоре Краснове.

Бастрыкин уже находится под санкциями Евросоюза в связи с делом Навального: в октябре Брюссель ввел персональные санкции против шести российских граждан, которых считает причастными к отравлению оппозиционера. В список, помимо главы СК, вошел в том числе первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Фигурантам списка запрещается въезд в страны ЕС, транзит через эти страны, их активы и средства (при наличии) в ЕС замораживаются, также граждане ЕС не вправе предоставлять им какие-либо экономические ресурсы. Россия в ноябре приняла решение ввести ответные санкции.

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17 января Навальный вернулся в Россию после лечения и реабилитации в Германии. На следующий день оппозиционера арестовали на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и потребовала заменить его на реальный. 2 февраля суд удовлетворил ходатайство ведомства. Позже суд отклонил апелляцию адвокатов Навального, сократив ему срок реального заключения на полтора месяца, до двух лет шести месяцев и двух недель. Оппозиционер не признал вину и связал преследование со своей политической деятельностью.

ЕС, Алексей Навальный, санкции
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Понедельник, 22 февраля 2021
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