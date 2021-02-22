Новые санкции ЕС против России объявят в течение недели

Главы МИД 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за осуждение Алексея Навального. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе.
«В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение, — сказал он. — Надеюсь это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю».
Боррель отметил, что главы МИД стран ЕС решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.
Ранее сеголдня Reuters со ссылкой на три дипломатических источника сообщил о том, что .санкции могут ввести против главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, главы Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Игоря Краснова. При этом Бастрыкин уже находится под санкциями Евросоюза в связи с делом Навального.
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