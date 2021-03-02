Зеленский хочет достичь мира на Донбассе дипломатическим путем

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем. Он призвал Европейский союз не прекращать давление на Россию.

Об этом речь шла на брифинге Зеленского на Донбассе.

Глава государства подчеркнул, что достичь мира на востоке Украины удастся только при поддержке международных партнеров.

«Я буду благодарен за дальнейшую мобилизация давления ЕС и его государств-членов на Россию. Как никто другой, Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем, и мы сможем это сделать только вместе, чувствуя поддержку наших международных партнеров ради стабильности и безопасности в Украине и на Европейском континенте», — заявил президент.

В свою очередь глава Совета Европы Шарль Мишель назвал войну на Донбассе реальностью, за которую стыдно. По его словам, Европейский союз делает все возможное, чтобы на Донбассе наступил мир.

Он отметил, что на Донбассе продолжают гибнуть и жить в чрезвычайно сложных условиях люди.

«Мы на Европейском континенте в 2021 году. И здесь война. Это реальность, за которую стыдно», — заявил Мишель.

Глава Совета Европы заявил, что позиция ЕС относительно поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать формат „нормандской четверки“ и работу Трехсторонней контактной группы, чтобы принести мир людям Донбасса», — добавил Мишель.

Напомним, вчера в зоне проведения ООС на Донбассе на взрывчатке подорвался автомобиль украинских военных. В результате подрыва пострадали 9 украинских военных.