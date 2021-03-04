Уголь на «Центрэнерго» будет поставляться с госшахт без посредников

Уголь на «Центрэнерго» будет поставляться с государственных шахт по прямым договорам, минуя посредников, заявил глава Минэнерго Юрий Витренко.
«На сегодняшнем совещании с „Центрэнерго“ и Фондом госимущества, который является его формальным собственником, а затем на онлайн встрече с госшахтами мы согласовали, как уголь будет поставляться на „Центрэнерго“ по прямым договорам. Тот уголь, который требует обогащения, также через стопроцентную госкомпанию будет поставляться на обогатительные комбинаты, поскольку они находятся в частной аренде», — сказал Витренко на заседании комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в четверг.
Отвечая на вопрос о погашении долгов, в частности, перед шахтой «Надия», он отметил, что как только вступит в силу закон о восстановлении полномочий и.о., он сразу же подпишет документы, необходимые для того, чтобы «господдержка для шахт из бюджета была реализована и деньги поступили».
Как сообщалось, Рада поддержала с предложениями президента Владимира Зеленского закон о возобновлении проведения конкурсов на должности государственной службы, которые были прекращены из-за связанного с COVID-19 карантина, и о восстановлении полномочий исполняющих обязанности министров (на сегодня — и.о. министра энергетики Юрий Витренко). Этот закон сегодня подписал президент.
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