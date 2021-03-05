В Великобритании специально для Украины спроектируют новые ракетные катера

Британия спроектирует новые ракетные катера специально для Украины в рамках подписанного между двумя странами меморандума. Первых четыре катера будут построены в Британии, при этом украинские судостроители будут наблюдать за ходом работ, учиться и тренироваться.
Об этом рассказал в интервью газете «День» атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудз.
«Эти ракетные катера проектируются специально для Украины, поэтому они будут оригинальными и иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, что будет обеспечивать скорость в 40 узлов. И на них планируют установить артиллерийские системы и ракеты», — отметил он.
По словам Вудса, это могут быть ракеты малой или большой дальности. Именно этот вопрос как раз сейчас рассматривают британские компании.
«А вторая часть — четыре ракетных катера — будут строиться в Украине. И это будет прекрасно для украинского кораблестроения и также для ВМС, потому что вы получите эти способности здесь, в Украине. Другая опция, которую мы изучаем, которая еще не формализованная, это — совместное проектирование боевых кораблей британской промышленности с украинским проектным бюро в Николаеве», — рассказал Вудс.
В Британии рассчитывают начать строительство первого катера в начале следующего года.
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