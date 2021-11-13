Украина подписала соглашение о военно-морском партнерстве с Великобританией

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко подписал рамочное соглашение, предусматривающее получение кредита на £1,7 млрд. Об этом в субботу сообщило издание «Зеркало недели».
Издание отмечает, что накануне в Лондоне Пристайко по поручению правительства Украины подписал украинско-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание на Украине двух военно-морских баз. «Речь идет о кредите на сумму в £1,7 млрд, предоставленного Украине Великобританией на 10 лет», — говорится в сообщении. Уточняется, что соглашение детализирует финансовую сторону договоренностей.
СМИ утверждает, что благодаря этим средствам Украина покроет первоочередные потребности своих военно-морских сил, которые должны быть готовы к сдерживанию агрессии России со стороны Черного и Азовского морей.
В июне в Одессе на борту эсминца Defender был подписан меморандумом о реализации совместных британо-украинских проектов в сфере морского партнерства. В соответствии с документом, Украина получит два выведенных из состава британских ВМС минных тральщика класса Sandown — кораблей Blyth и Ramsey. Кроме того, документ предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и в Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий, а также создание двух баз ВМС.
Договоренности о развитии и укреплении ВМС были достигнуты во время прошлогоднего визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, когда был подписан меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Меморандум предполагал привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства (UKEF) в размере £1,25 млрд.
В октябре Пристайко сообщал, что сумма кредита составляет £2,5 млрд, половина из которых, по его словам, уйдет на усиление украинского флота. Тогда же Минобороны сообщило, что вооруженные силы могут получить британские ракеты Brimstone Sea Spear.
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