В Офисе президента отреагировали на санкции США против Коломойского

В Офисе президента Украины отреагировали на решение Госдепа США о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского. В ОП заявили, что Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на пути деолигархизации.
Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Офиса президента.
Как отметили в президентском офисе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, и в этом ей помогают международные партнеры.
«Менее чем за два года каденции он (президент Владимир Зеленский — ред.) сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов ... Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности», — отметили в ОП.
У Зеленского добавили, что «каждое справедливое решение» в направлении деолигархизации помогает Украине «стать сильным и по-настоящему независимым государством».
«Мы будем неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером — США», — добавили в ОП.
Напомним, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против Игоря Коломойского. В Госдепе США обвинили Коломойского в коррупции.
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