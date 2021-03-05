В Офисе президента отреагировали на санкции США против Коломойского

В Офисе президента Украины отреагировали на решение Госдепа США о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского. В ОП заявили, что Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на пути деолигархизации.

Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Офиса президента.

Как отметили в президентском офисе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, и в этом ей помогают международные партнеры.

«Менее чем за два года каденции он (президент Владимир Зеленский — ред.) сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов ... Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности», — отметили в ОП.

У Зеленского добавили, что «каждое справедливое решение» в направлении деолигархизации помогает Украине «стать сильным и по-настоящему независимым государством».

«Мы будем неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером — США», — добавили в ОП.

Напомним, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против Игоря Коломойского. В Госдепе США обвинили Коломойского в коррупции.