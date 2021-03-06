«Нафтогаз» отключил газ тепловикам Донецкой области

С 6 марта из-за долгов НАК «Нафтогаз» прекращает поставки природного газа для «Донецктеплокоммунэнерго». Об этом сообщает пресс-служба «Донецкоблгаза».

«Донецктеплокоммунэнерго», как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед АО НАК «Нафтогаз Украины». Поэтому по законодательству ПАО «Донецкоблгаз» с субботы (06.03. 2021) обязано прекратить газоснабжение на объекты ОКП", — говорится в сообщении.

Сумма задолженности составляет 1 548 266 464 гривен. Для того, чтобы поставки газа возобновилось, должник должен выплатить минимум 302 млн грн.