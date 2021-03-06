Китай в течение двух лет намерен отправить в космос 12 человек

Китай в ближайшие два года намерен отправить в космос 12 человек. Как заявил заместитель руководителя Китайской программы пилотируемых космических полетов и первый китайский космонавт Ян Ливэй, в основном они будут задействованы в строительстве китайской орбитальной станции, сообщает ТАСС.
«В этом и в следующем году... мы планируем осуществить 11 миссий, в том числе запуск основного модуля космической станции, экспериментального отсека, пилотируемого космического корабля. 12 астронавтов отправятся в космос», — сказал он на полях проходящей в Пекине 4-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган) 13-го созыва, членом которого он является. «У молодых специалистов КНР будет еще больше возможностей для полета в космос», — приводит слова Ян Ливэя в субботу Центральное телевидение Китая. «Я надеюсь, что все больше молодых людей будут вступать в отряд космонавтов», — подчеркнул он.
Китайская орбитальная станция «Тяньгун» («Небесный дворец») будет построена на низкой орбите на высоте от 340 до 450 км и проработает, как ожидается, более десяти лет. Она будет способна принимать на постоянной основе трех космонавтов и до шести при смене экипажа. Станция будет иметь Т-образную форму, с базовым модулем «Тяньхэ» в середине и двумя пристыкованными по обе стороны лабораторными модулями. Вес каждого лабораторного модуля составит свыше 20 тонн, общий вес станции — 66 тонн, а общий объем станции вместе с лабораторными модулями — 110 куб. м.
В общей сложности для строительства первой национальной орбитальной станции Китай в ближайшие два года планирует осуществить 11 запусков. После выведения на орбиту базового модуля Китай запустит грузовой корабль «Тяньчжоу-2» и пилотируемый аппарат «Шэньчжоу-12». Его экипаж проработает на орбите несколько месяцев, после чего к станции будут запущены еще один «грузовик» «Тяньчжоу-3» и пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» со вторым экипажем.
В феврале этого года ракета-носитель «Чанчжэн-5-би» (CZ-5B) для запуска базового модуля «Тяньхэ» была доставлена на космодром Вэньчан в китайской провинции Хайнань. Согласно плану, после доставки ракеты специалисты космодрома приступили к монтажу оборудования и подготовке ракеты и базового модуля к запуску.
Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году. Как обещают китайские власти, она будет доступна для международных проектов.
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