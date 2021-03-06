Зеленский и Дуда соболезнуют в связи с ДТП украинского автобуса в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский соболезнует в связи с жертвами ДТП украинского автобуса в Польше.
«Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы — на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи», — написал Зеленский в субботу в Твиттере.
Позднее президент Польши Анджей Дуда также выразил соболезнования в связи с жертвами ДТП.
«Я глубоко опечален ужасной новостью о катастрофе украинского автобуса на A4 / возле Кашице, в результате которой погибли 6 человек и несколько десятков получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям. @ZelenskyyUa», — написал Дуда в Твиттере.
Как сообщалось, шестеро украинцев погибли, еще более 30 были госпитализированы в результате ДТП украинского автобуса недалеко от границы с Украиной, автобус ехал по маршруту Познань-Херсон. В автобусе было 57 украинцев.
Как сообщила в эфире канала «Украина24» пресс-секретарь посольства Украины в Польше Юлия Бородий, в ДТП погибли 5 человек, один скончался по дороге в госпиталь. В настоящее время госпитализированы 35 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии. 16 человек, которым ничего не угрожает, в настоящее время поселили в отелях, решается вопрос их перевозки в Украину.
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