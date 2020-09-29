Во время пандемии жители США стали больше пить спиртное

Социологи выяснили, что после введения карантинных мер и других ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции жители США стали на 15% чаще употреблять алкоголь. Особенно сильно это коснулось женщин и молодежи. Результаты исследования опубликовал научный журнал JAMA Network Open.

«Многие часто рассуждают о том, что эпидемия заставляет людей больше покупать и выпивать спиртного. Мы провели первое серьезное исследование, чтобы оценить, как сильно изменилось потребление алкоголя во время пандемии», — рассказал один из авторов исследования, социолог из Исследовательского центра RAND в Санта-Монике Майкл Поллард.

В марте и апреле 2020 года, когда во многих городах и штатах США ввели карантинные меры, многие местные СМИ начали писать о том, что продажи алкоголя после этого резко выросли. В частности, в конце марта национальный оборот спиртного увеличился на 54%, а продажи алкоголя через онлайн-магазины выросли на 262%.

Поллард и его коллеги заинтересовались этим всплеском продаж алкоголя и проверили, повлияли ли они на то, как часть жители США стали пить спиртное. Для этого ученые воспользовались данными проекта American Life Panel (ALP). В рамках этого проекта исследователи уже несколько лет наблюдали, как меняются привычки употребления спиртного у примерно шести тысяч добровольцев.

Помимо других деталей о повседневной жизни его участники регулярно рассказывали ученым о том, как часто они пили спиртное — как в больших, так и в малых дозах. Сопоставив результаты опросов участников ALP в конце весны и начала лета текущего и прошлого года, ученые проследили за тем, как изменилась ситуация с употреблением алкоголя после начала пандемии COVID-19.

Оказалось, что во время режима самоизоляции и других ограничений, связанных с борьбой против коронавирусной инфекции, американцы стали пить примерно на 15% чаще. Эта тенденция, как отмечают ученые, особенно сильно была заметна среди женщин и молодежи. Они стали пить на 40% и 19% чаще соответственно.

Все это, как считают ученые, нужно учитывать социальным и медицинским службам Соединенных Штатов и других стран мира, где практикуется социальная изоляция и другие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса нового типа.