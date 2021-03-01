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Facebook договорился с немецкими СМИ о выплатах за новости

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Facebook договорился с немецкими СМИ о выплатах за новости

Facebook подписал соглашения о сотрудничестве с целым рядом крупных немецких СМИ, соцсеть будет платить им за часть новостного контента. Об этом в понедельник объявил глава европейского подразделения по новостному партнерству Facebook Йеспер Доуб. Речь идет о сотрудничестве в рамках проекта Facebook News — в таком разделе приложения соцсети с мая будут публиковаться некоторые новости из немецких СМИ, за которые соцсеть будет платить изданиям. Сколько Facebook будет выплачивать издателям, подписавшим соглашение, не сообщается.

В проекте примут участие Die Zeit, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt и целый ряд других общенациональных и местных изданий. Однако одна из крупнейших германских медиагрупп, Axel Springer, издающая в числе прочего газеты Bild и Die Welt, отказалась подписывать соглашение, назвав его условия смехотворными. "Попытки некоторых платформ, с одной стороны, позиционировать себя как средство массовой информации, а с другой — отделываться от издателей недостаточным вознаграждением, сомнительны",— заявили в Axel Springer.

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Ранее Facebook подписала подобные соглашения с американскими и британскими издателями, ведутся переговоры и с французскими СМИ. В феврале у Facebook произошел конфликт с властями Австралии и местными новостными издателями — соцсеть решила ограничить распространение новостей на своей платформе в Австралии из-за закона, который власти страны планировали принять для защиты местного медиарынка. Однако затем соцсеть заявила о том, что она пришла к соглашению с властями Австралии и отменит ограничения на публикацию новостного контента местных СМИ. На прошлой неделе Facebook пообещала в ближайшие три года заплатить $1 млрд издательским домам, публикующим новостной контент.

СМИ, Facebook, ФРГ
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