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США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану из-за российской системы ПВО

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США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану из-за российской системы ПВО

США помешали поставкам 30 ударных вертолетов ATAK турецкого производства в Пакистан, теперь этот тендер, вероятно, получит Китай, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя последствия санкций США против его страны из-за покупки российских систем ПВО С-400.

Турция и Пакистан подписали соглашение о поставке 30 вертолетов ATAK, это самый крупный в истории Турции контракт на единовременную поставку оборонной продукции. Его сумма оценивалась в 1,5 миллиарда долларов. Однако реализация контракта была задержана из-за отказа США предоставить Турции лицензии на экспорт двигателей в связи с тем, что конгресс блокирует поставки американских вооружений Турции, чтобы вынудить ее отказаться от приобретенных ранее у России систем ПВО С-400. Турция ведет разработку собственных вертолетных двигателей.

«США заблокировали запланированную нами продажу боевых вертолетов Пакистану. Это, вероятно, приведет к тому, что тендер, о котором идет речь, уйдет в Китай, и проигравшими здесь будут США», — заявил Калын в интервью агентству Блумберг.

По словам Калына, Турция пошла на приобретение С-400 из-за позиции США, которые отказались поставить системы ПВО Patriot Анкаре на выгодных для нее условиях. В то же время Франция заморозила переговоры с Турцией о поставке систем ПВО франко-итальянского концерна Еurosаm из-за действий Анкары в Сирии.

«Турция решает разногласия с Россией благодаря конструктивному диалогу, она может сделать то же самое с США. Но когда другая страна навязывает максималистскую позицию „либо вы делаете по-нашему, либо никак“, это дает обратный эффект. Решение по С-400 не было принято в одночасье, они не будут интегрированы в систему ПВО НАТО. Процесс (переговоров о поставке второго полка С-400 — ред.), связанный с первой сделкой, продолжается», — добавил пресс-секретарь президента Турции.

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Поставки российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

США, Турция, Пакистан, С-400
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