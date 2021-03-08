В Брюсселе на улицы вышли патрули для борьбы с домогательствами

В Брюсселе полицейские приступили к патрулированию общественных мест для пресечения домогательств к женщинам. Об этом сообщил бургомистр Филипп Клоз в Twitter.

«Теперь полицейские в штатском будут присутствовать на улицах для выявления случаев преследования», — написал он.

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн также ретвитнул сообщение полиции города о начале борьбы с уличными домогательствами. «В ближайшие недели мы выйдем на улицы в штатском, чтобы ловить преступников с поличным», — отметили в полиции.

Местное издание DH.be напомнило, что подобная инициатива изначально была запущена полицией города Льеж. После этого ее перенял город Намюр.

В Брюсселе этот проект стартовал за день до Международного женского дня — 7 марта.