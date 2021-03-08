Папа Римский Франциск посетит Ливан, Венгрию и Словакию

Папа Римский Франциск в ближайшее время может побывать в Венгрии, Словакии и Ливане. Как понтифик сообщил журналистам своего пресс-пула по пути из Ирака, где он завершил в понедельник апостольский визит, поездку в Сирию он не планирует.
«Я должен поехать на финальную службу Всемирного евхаристического конгресса в Венгрию, это не визит в страну, а месса. Но Будапешт находится в двух часах езды машине от Братиславы, почему бы не навестить Словакию. Так начинаются идеи», — сказал Франциск.
Он также рассказал, что ливанский патриарх просил его сделать остановку в Бейруте по дороге из Ирака. «Но мне показалось, что этого мало, капля в море для страны, которая так страдает. Но я обещал приехать», — поделился Франциск.
«О поездке в Сирию я не думал, но мне близка эта возлюбленная и мученическая страна. Из стран Ближнего Востока пока возможна и обещана поездка только в Ливан», — добавил Папа Римский.
Он пояснил, что, принимая решение о поездке, он много слушает, принимает советы. «Приглашений много. В итоге решение приходит изнутри, я много молюсь и думаю. Решение — всегда результат глубоких размышлений и молитв», — добавил понтифик. Франциск сказал, что о поездке в Ирак размышлял очень долго, учитывая все проблемы и отдавая себе отчет во всех рисках.
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