Зима в Украине задержится еще почти на неделю

В Украине не станет теплее в масляную неделю. Однако погода в эти дни однородной не будет. 9-10 марта — похолодание на всей территории Украины, минусовые значения даже на юге страны. Столбик термометра ночью опустится до −7˚ на севере и на востоке Украины, и до −5˚ на юге и западе.
С 11 до 14 марта температура воздуха будет подниматься, и уже в воскресенье ожидается до +10˚ градусов тепла. Вероятность осадков в западных и центральных областях довольно высокая.
Юг Украины после длинных выходных ожидает похолодание до −5˚ ночью и до 0˚...+2˚ днем. С 11 марта — нарастание тепла, пик которого на этой неделе для юга будет в субботу до +12˚. В воскресенье температура воздуха незначительно понизится — до +6˚...+10˚. Осадки могут быть в конце недели, и довольно интенсивные.
В Одессе температура до −3˚ ночью ожидается в среду, днем будет тоже прохладно 0˚...+1˚. С четверга по воскресенье дневные показатели температуры будут на высокой отметке +10˚...+12˚. Солнца в эту неделю будет немного. Самые интенсивные осадки прогнозируются в воскресенье.
Север и Восток Украины 10-11 марта ожидает ясная погода с температурой воздуха до −7˚ ночью и −2˚...+1˚ днем. С 12 марта станет теплее, до +3˚, в Харькове до +7˚.
В Харькове 10 марта до −8˚ ночью, −1˚ днем. До 14 марта днем потеплеет до +4˚...+7˚ градусов. В пятницу, 12 марта возможны осадки.
Западные области 10 марта 0˚...-1˚, 11-13 марта до +8˚, 14 марта понижение температуры до +4˚, прогнозируется снег. Во Львове осадки вероятны 11-13 марта.
Закарпатье — 10-11 марта ночью до −2˚, днем температура +4˚...+5˚, 12-14 марта дневная температура +7˚...+11˚. Вторая половина недели над Закарпатьем область низкого давления, ожидаются осадки.
В Киеве до 11 марта будет длиться похолодание: ночью до −6˚, днем до +1˚. С 12-13 марта потеплеет до +6˚...+7˚, а в прощеное воскресенье столбик термометра будет показывать днем +3˚. По прогнозу Синоптика в субботу и воскресенье в столице ожидаются осадки.
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