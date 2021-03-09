Зеленский считает, что украинский язык полностью защищен

В Украине один государственный язык — украинский, и он на данный момент полностью защищен, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя попытки депутатов фракции «Слуга народа» изменить закон о государственном языке.

«В Конституции все четко было написано — один единственный государственный язык — украинский. Все, кто поднимают вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви — это все люди, которые хотят „хайпануть“ временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества. Я считаю, что вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен», — сказал Зеленский на пресс-конференции на полях форума «Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм» в Киеве во вторник.

«Если тот или иной закон не нравится депутатам, и не важно, из какой они партии, если они видят в этом вопросе несправедливость — это нормально говорить об этом, но должен быть общественный диалог», — добавил президент.

Он также отметил, что в Украине должны быть созданы комфортные условия для всех, в том числе и в языковом вопросе.