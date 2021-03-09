Глава Фискальной службы оценил масштаб мошенничества с НДС в 4 миллиарда в месяц

Глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник оценивает масштабы мошенничества с налогом на добавленную стоимость в размере 4 млрд грн в месяц.

Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

В частности, говоря о проблеме с так называемыми «скрутками НДС», глава ГФС сказал, что «скрутки» — уклонение от уплаты налогов — «формируют незаконный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость, и этот налоговый кредит в дальнейшем можно использовать в хозяйственной деятельности, незаконно уменьшать свои налоговые обязательства по НДС или, возможно, заявляться к возмещению НДС из бюджета».

В ответ на вопрос журналиста: «Какой объем этих скруток, действительно ли он достигает 30-40 миллиардов, как сообщалось?» Мельник рассказал: «Оперативные данные, которые мы собираем, позволяют утверждать, что в среднем формируется 4 млрд грн незаконного НДС в месяц. Это очень большие цифры. Поэтому мы определили для себя это одним из приоритетных направлений. Другое направление, где мы наращиваем обороты в работе, — борьба с незаконным оборотом подакцизной продукции, в частности алкоголя».

При этом глава ГФС отметил, что служба открыта к коммуникации с бизнесом и готовит «обновленный формат такого диалога».