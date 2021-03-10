В РФ ничего не слышали о плане урегулирования на Донбассе, о котором заявлял Ермак

Россия ничего не знает о плане мирного урегулирования на Донбассе, который, согласно заявлению Офиса президента Украины, был предложен Берлином и Парижем и доработан в Киеве. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложила Франция и Германия. Первый раз слышу», — сказал он, отвечая на просьбу российских журналистов прокомментировать распространенное во вторник заявление ОП.

Ранее СМИ сообщили, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что на столе переговоров лежит конкретный план урегулирования на Донбассе, который был предложен Германией и Францией и доработан Украиной. По его словам, этот план «отвечает духу минских соглашений».