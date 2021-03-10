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Рожкова пожаловалась на цензуры со стороны руководства центробанка

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Рожкова пожаловалась на цензуры со стороны руководства центробанка

Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявляет о попытках цензуры со стороны руководства НБУ, которые начались с августа 2020 года, а также отходе от прозрачности и ангажированности центробанка.

«Мое интервью для издания „Новое время“ в оригинальном виде запретило публиковать руководство департамента коммуникаций Национального банка. Это очередной пример цензуры в НБУ, которая появилась с августа 2020 года после смены руководства НБУ и ряда кадровых изменений в ключевых департаментах», — написала Рожкова в Facebook в среду.

По ее словам, через несколько часов после проведения интервью для НВ «по странному совпадению обстоятельств» был издан приказ главы НБУ о запрете комментировать темы внутренней ситуации в центробанке, кадровой политики, сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и пр.

«Ситуацию пытаются довести до абсурда: оказывается, что мне как непосредственному участнику событий, связанных с национализацией ПриватБанка в 2016 году, эту тему тоже нельзя комментировать», — добавила Рожкова.

По ее словам, сотрудники центробанка получают указания не приглашать Рожкову на заседания комитета по вопросам надзора вопреки процедурным требованиям.

«Когда независимое мнение по важным для страны вопросам не просто никого не интересует, а запрещается к выражению. Когда, несмотря на существующие процедуры, сотрудники НБУ получают указания не приглашать меня на заседания комитета по вопросам надзора. Когда за предоставление комментариев изданию Kyiv Post члены правления получают выговоры в лучших советских традициях», — написала она.

При этом Рожкова подчеркнула, что несмотря на попытки давления «Новое время» опубликовало полную, неотредактированную версию интервью, «фактически дословную расшифровку нашего разговора».

В своем интервью топ-менеджер центробанка сообщила, что система принятия решений в НБУ в настоящее время дрейфует от коллегиальности к централизации.

«С моей точки зрения, система принятия решений в Национальном банке дрейфует к централизации. Потому что, опять-таки, и законом о Национальном банке предусматривалась независимость каждого отдельного члена правления, но независимый — это не когда от тебя ничего не зависит, а независимый — это когда ты можешь профессионально сформулировать позицию по тому вопросу, который ты курируешь, независимо от каких-то влияний», — указала Рожкова.

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При этом одно из ключевых условий коллегиальности — профессионализм и независимость специалистов центробанка, подчеркнула она.

Рожкова также отметила, что НБУ не был объектом внимания со стороны МВФ с 2015 года, но сейчас вновь возник вопрос независимости центробанка и качества пруденциального надзора.

НБУ, Екатерина Рожкова
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