В Мексике легализовали марихуану

Члены Палаты депутатов Конгресса Мексики в среду одобрили изменения законодательства, разрешающие использование марихуаны совершеннолетними гражданами для отдыха и развлечения. В поддержку соответствующих инициатив высказались 316 парламентариев, 129 выступили против, еще 23 воздержались.
Результаты голосования приводятся на странице нижней палаты законодательного органа в Twitter. Депутаты представили более 210 поправок в законопроект, их обсуждение продолжается в настоящее время.
Принятые изменения позволяют жителям страны старше 18 лет иметь при себе до 28 граммов марихуаны для личного использования, а также выращивать от шести до восьми кустов конопли по месту жительства. Продажа марихуаны несовершеннолетним или ее употребление в неположенных местах будут караться крупными штрафами, а разведение или сбор конопли без соответствующего разрешения властей — лишением свободы.
В ноябре 2015 года Верховный суд Мексики признал неконституционным абсолютный запрет на использование марихуаны и впервые дал право четырем гражданам употреблять ее, а также сеять, выращивать, иметь и перевозить. Палата депутатов в апреле 2017 года одобрила смягчение антинаркотического законодательства в части использования марихуаны в медицинских и научных целях.
В конце 2018 года власти выдали разрешение на продажу в Мексике некоторых продуктов с использованием производных каннабиса. Речь идет о пищевых добавках, косметике и продовольственных товарах.
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