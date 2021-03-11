В некоторых больницах Киева уже проблемы с размещением больных коронавирусом

Большинство больниц столицы сегодня уже более чем на половину заполнены больными коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, которые в Фейсбук опубликовал системный аналитик Евгений Истребин.
Они свидетельствуют о том, что у 23 из 27 больниц заполняемость коек уже превышает 50%.
В некоторых медицинских учреждениях, в частности в Киивськой городской больнице № 9 и КНП «Киевская городская больница № 3» уже совсем не осталось мест. Там размещено 126 и 207 пациентов с ковидом или подозрением на него соответственно.
Почти заполнена Киевская городская клиническая больница № 17 — там осталось всего 5 свободных мест из 60 выделенных.
Больше всего мест для больных коронавирусом выделили Александровская больница — из 500 допустимых там сегодня занято 442 места, то есть 88%, и Киевская городская больница № 8, где выделили 600 мест, а сегодня уже занято 410, то есть 68%.
Совсем не заполнены Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны, где есть 400 мест для больных ковидом, и противотуберкулезный диспансер № 1 — там 80 койко-мест.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016