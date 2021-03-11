В некоторых больницах Киева уже проблемы с размещением больных коронавирусом

Большинство больниц столицы сегодня уже более чем на половину заполнены больными коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, которые в Фейсбук опубликовал системный аналитик Евгений Истребин.

Они свидетельствуют о том, что у 23 из 27 больниц заполняемость коек уже превышает 50%.

В некоторых медицинских учреждениях, в частности в Киивськой городской больнице № 9 и КНП «Киевская городская больница № 3» уже совсем не осталось мест. Там размещено 126 и 207 пациентов с ковидом или подозрением на него соответственно.

Почти заполнена Киевская городская клиническая больница № 17 — там осталось всего 5 свободных мест из 60 выделенных.

Больше всего мест для больных коронавирусом выделили Александровская больница — из 500 допустимых там сегодня занято 442 места, то есть 88%, и Киевская городская больница № 8, где выделили 600 мест, а сегодня уже занято 410, то есть 68%.

Совсем не заполнены Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны, где есть 400 мест для больных ковидом, и противотуберкулезный диспансер № 1 — там 80 койко-мест.