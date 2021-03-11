СНБО принял решение о национализации «Мотор Сич»

Принято решение, что предприятие «Мотор Сич» в Запорожье будет возвращено украинскому народу.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам очередного заседания Совбеза.

«На сегодняшний день принято соответствующее решение, согласно которому предприятие „Мотор Сич“ будет возвращено украинскому народу. Будет возвращено в собственность Украинскому государству, законным, конституционным способом в ближайшее время. Наши предприятия оборонно-промышленного комплекса, странным образом оказавшиеся в частных руках, на сегодняшний день каждое будет рассматриваться отдельно», — заявил Данилов.

«Те люди, которые вкладывали деньги, которые инвестировали в эти предприятия, обязательно будут получать соответствующую компенсацию. Это делается для нацбезопасности нашей страны», — добавил он.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в Раде в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО «Мотор Сич».

ПАО «Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против государства Украина в декабре 2020 года на $3,6 млрд. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года.