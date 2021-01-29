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Украина ввела санкции против гражданина Китая и четырех компаний

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Украина ввела санкции против гражданина Китая и четырех компаний

Украина ввела ограничительные меры на три года в отношении гражданина Китая Ван Цзин и трех расположенных в Китае компаний. Под санкции попала также компания с Британских Виргинских островов.

Такие данные содержатся в приложениях к указу Президента № 29/2021, которым введено в действие решение СНБО от 28 января «О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие Указом Президента Украины от 14 декабря 2020 года № 564-27т», опубликованных в пятницу на сайте главы государства.

Согласно приложению 1 к указанному решению СНБО, применены ограничительные меры сроком на три года к гражданину Китайской Народной Республики Ван Цзин, 24.12.1972 года рождения.

Украина, в частности, применила к Ван Цзин санкции в виде блокирования активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; ограничения торговых операций; ограничения, частичного или полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращения вывода капиталов за пределы Украины; полного запрета совершения правовых действий относительно ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно закону Украины «О санкциях»; отказа в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины; запрета осуществления концентраций субъектов хозяйствования.

Согласно приложению 2 ограничительные меры также на три года применены к компаниям «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Британские Виргинские острова), «Hong Kong Skyrizon Holdings Limited» (Гонконг, КНР), «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd» (Пекин, КНР) и «Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd» (Пекин, КНР).

К компаниям применено:

  • блокирование активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • ограничение торговых операций;
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • полный запрет совершения правовых действий относительно ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно закону о санкциях;
  • запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность;
  • аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений;
  • запрет осуществления концентраций субъектов хозяйствования.

Напомним, что китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited является инвестором «Мотор Сич».

Китай, Мотор Сич, СНБО, санкции
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